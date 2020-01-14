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Себаи: в Казахстане у меня нет никаких проблем. Написанное в СМИ - полный фейк

Бывший футболист "Тамбова", а ныне игрок "Тобола" Сенин Себаи опроверг информацию о том, что в Казахстане у него вымогают деньги.

Накануне репортер ютуб-канала Василия Уткина Виктор Кравченко заявил, что Себаи несчастен в Казахстане, а также сообщил, что у ивуарийского футболиста вымогают деньги.

— Сегодня я прочитал про себя в прессе очень интересные вещи, — сказал Себаи. — Они написали об этом, даже не спросив сначала у меня, правда это или нет. А это все полный фейк. Если появляются какие-то слухи, их надо проверять. Надо было позвонить мне и спросить. У меня еще год контракта в "Тоболе", и я очень рад и доволен, что играю здесь. Нет никаких проблем с зарплатой или деньгами, здесь все отлично!

Я очень долго работаю с Дмитрием Селюком, он мне как отец. Очень рад в "Тоболе" и хочу поблагодарить всех: руководство, тренерский штаб, болельщиков. У меня не было никаких проблем. Как-то я болел 3 или 4 месяца, но никто не угрожал разрывом контракта. Мне даже оплатили билеты до Москвы, чтобы пройти лечение. У меня хорошие отношения с болельщиками и руководством. Все, что пишут, — это очень нехорошо. Это полнейшая неправда. Сейчас мы в Дубае на предсезонной подготовке, у нас все отлично.

— За "Тамбовом" продолжаете следить?

— Да, я смотрю все матчи. У меня там осталось много друзей, директор Паша. Я постоянно общаюсь с ребятами, контактирую со всеми до сих пор.

— Почему же вы покинули "Тамбов"?

— У меня были очень хорошие отношения с "Тамбовом". Не было никаких конфликтов, из-за которых я мог бы уйти. Я просто пришел к генеральному директору и попросил отпустить меня, чтобы я рос дальше. В России сильная лига, но когда я переходил в "Тобол", у меня была возможность играть в квалификации Лиги Европы. Это большой шаг вперед для меня, и я очень хотел попробовать свои силы там.

— Уровень футбола в Казахстане не ниже чем в России?

— Определяющей была возможность выступать в еврокубках. Финансовой стороной контракта я тоже полностью удовлетворен. Большое спасибо "Тамбову", что спокойно и по-дружески меня отпустили. РПЛ — довольно сильная лига, но в Казахстане тоже есть хорошие команды. "Астана", "Тобол", "Кайрат" — все они могли бы отлично играть в России и находиться в верхней части таблицы.

Sport24


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Теги: Себаи Тобол
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