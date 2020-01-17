Украинский футболист Игорь Сикорский, с которым сегодня клуб первой лиги "Агробизнес" расторг контракт из-за его поездки в Санкт-Петербург, заявил, что у него был шок, когда он об этом узнал.
Напомним, украинский клуб сегодня выступил с заявлением на своем официальном сайте, в котором говорилась, что решение игрока ехать в Россию было недопустимым, и футболист больше не имет права быть игроком "Агробизнеса".
"Я действительно ездил в Питер на четыре дня по приглашению родственников. Честно говоря, даже предположить не мог, во что мне это выльется. Если бы я знал, что из-за этой поездки вокруг моего имени будет столько шума, а клуб захочет расторгнуть контракт, то понятно, что об этой поездке я бы и не задумывался. Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной?", - цитирует футболиста Sport Arena.
Украинец, с которым клуб разорвал контракт из-за посещения России: когда Шевченко ездил в Питер – такого хайпа не было
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