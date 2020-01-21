Как пишет Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги", в ближайшее время действующие чемпионы Латвии объявят о назначении Кононова на пост главного тренера клуба.
Также инсайдер раскрыл финансовые детали предложения "Риги".
"Контракт небольшой, но больше, чем могли дать в Бресте и Минске. Говорят, тренеру предложат выдающуюся по меркам футбола Латвии зарплату, но все же меньше, чем у него было в России - например, в Туле. В Туле он зарабатывал 3 млн рублей в месяц", - сообщает источник.
"Рига" станет первым местом работы Кононова после увольнения из "Спартака" в сентябре 2019 года. В минувшем сезоне чемпионата Латвии рижане опередили ближайшего преследователя на 7 баллов.
Журналист Сергей Егоров рассказал о космической зарплате Кононова в ФК "Рига"
Известный футбольный инсайдер Сергей Егоров сообщил, что бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов вскоре вернётся к работе.
Фото: РИА Новости
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