- Зеленский не такой эпатажный, как Лукашенко. Но он старается все правильно распределить, помочь людям. Он действительно слуга народа. Столько фэйков вокруг него, хотя он должен был быть готов к этому.
Хватит уже вот этих старых, которые по 20 лет у власти, ничего не делали, а только грабили страну. Надеюсь, при Зеленском этого не будет, - цитирует Вернидуба ua.tribuna.com со ссылкой на Youtube-канал ЧеснОК.
Вернидуб в 1997-2000 годах выступал за петербургский "Зенит" и провел за клуб 84 матча.
Экс игрок "Зенита" Вернидуб: Зеленский действительно слуга народа. Хватит этих старых, которые только грабили
Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб, по ходу игровой карьеры выступавший за "Зенит", высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, также сравнив его с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Фото: Виктор Перегняк, FootBoom
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