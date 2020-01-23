Райола сравнил ФИФА с Дональдом Трампом

Агент Мино Райола заявил, что ФИФА выставляет агентов в плохом свете перед болельщиками.



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"Люди говорят, что нам переплачивают комиссионные, но это не так. ФИФА хочет чтобы люди так думали. Мне кажется умные болельщики понимают, что против агентов идет война в медиа.



Растут все области футбола. Люди понимают, что ФИФА повышает цена на билеты на мундиалях на 25% и получается, что люди из стран, где проводятся турниры, не могут попасть на матчи.



ФИФА хочет, чтобы все деньги с трансферов проходили через них. Они хотят только влияния.



Дональд Трамп делает так всю свою жизнь: если есть проблема, то он создает еще одну. Если мы ослабнем, ослабнут и футболисты.



Мы живём в мире, который хорошо регулируется законами. Например, есть закон о том, что компания не может быть монополистом, но ФИФА его не уважает" — цитирует Мино Райолу Goal.