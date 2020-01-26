"Антальяспор" Кудряшова прервал 11-матчевую серию без побед

Турецкий "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов, разгромил "Денизлиспор".



Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды Кудряшова. Защитник провёл второй матч за свою новую команду.



Благодаря победе "Антальяспор" прервал 11-матчевую серию без побед и покинул зону вылета.



Напомним, этой зимой Кудряшов разорвал контракт с "Сочи" и вернулся в Турцию, где он ранее выступал за "Истанбул".