АЕК под руководством Карреры остановил серию побед "Олимпиакоса"

В матче 21-го тура Чемпионата Греции АЕК не пропустил голов от лидера турнира "Олимпиакоса".

Фото: АЕК

Команда Массимо Карреры сыграла с клубом из Пирея вничью 0:0. Последние минуты АЕК провел в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андре Симоеша.



До визита на домашний стадион АЕКа "Олимпиакос" выиграл подряд 6 матчей во всех турнирах.



АЕК идёт на третьем месте в Чемпионате Греции. Под руководством Карреры команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и однажды проиграла.