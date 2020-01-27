Команда Массимо Карреры сыграла с клубом из Пирея вничью 0:0. Последние минуты АЕК провел в меньшинстве из-за удаления полузащитника Андре Симоеша.
До визита на домашний стадион АЕКа "Олимпиакос" выиграл подряд 6 матчей во всех турнирах.
АЕК идёт на третьем месте в Чемпионате Греции. Под руководством Карреры команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и однажды проиграла.
АЕК под руководством Карреры остановил серию побед "Олимпиакоса"
В матче 21-го тура Чемпионата Греции АЕК не пропустил голов от лидера турнира "Олимпиакоса".
Фото: АЕК
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