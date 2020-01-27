Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и бывший полузащитник "Барселоны" Луиш Фигу в своих социальных сетях попрощались с Брайантом, оставив при этом одинаковые сообщения.
"Так ужасно слышать о смерти Коби Брайанта и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновителем для многих из нас. Выражаю соболезнования его семье, друзьям и всем погибшим в этой катастрофе. Покойся с миром, легенда", - говорится в твиттере обоих португальцев.
На данный момент известно, что трагедия произошла в результате столкновения с холмом. В тот день в воздухе был сильный туман и плохая видимость.
Матч Кубка Италии между "Миланом" и "Торино" начнется с минуты молчания в память о Брайанте, который являлся ярым фанатом "россонери". Футболисты "Милана" также проведут эту встречу с траурными повязками.
Роналду и Фигу отреагировали на смерть Коби Брайанта одинаковыми постами в твиттере
Вчера, 26 января, стало известно о гибели величайшего американского бескетболиста Коби Брайанта в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. Помимо него, на борту находилось еще девять человек, включая его 13-летнюю дочь. Шансов выжить ни у кого не было.
Фото: fanatik.com.tr
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