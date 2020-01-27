Роналду и Фигу отреагировали на смерть Коби Брайанта одинаковыми постами в твиттере

Вчера, 26 января, стало известно о гибели величайшего американского бескетболиста Коби Брайанта в результате крушения вертолета в Лос-Анджелесе. Помимо него, на борту находилось еще девять человек, включая его 13-летнюю дочь. Шансов выжить ни у кого не было.

Фото: fanatik.com.tr