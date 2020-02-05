"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. ВАДА не может кого-то не допустить, такие решения находятся в компетенции международной федерации футбола. Когда ФИФА сделает какое-то заявление, будет какой-то смысл комментировать данную информацию. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", — цитирует Колоскова "Чемпионат".
Ранее арабский телеканал beIN Sports сообщил, ссылаясь на источник в ВАДА, о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Колосков - о возможном отстранении России от мундиаля: это провокация
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о новости о возможном отстранении России от мундиаля 2022 в Катаре.
Фото: ТАСС
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