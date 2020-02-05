Кононов покинул "Спартак" в сентябре 2019 года. Ранее специалист возглавлял "Краснодар", "Ахмат" и тульский "Арсенал".
Срок соглашения 53-летнего специалиста с рижским клубом не сообщается.
По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата Кононова в "Риге" будет составлять около 30 тысяч евро в месяц.
"Рига" представила Кононова (фото)
Официальный сайт рижского клуба сообщил о назначении на пост главного тренера российского тренера Олега Кононова.
Фото: ФК "Рига"
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