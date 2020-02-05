В РУСАДА считают, что новость об отстранении России от мундиаля может быть чьим-то заказом

Маргарита Пахноцкая, заместитель гендиректора РУСАДА, прокомментировала информацию о возможном отстранении России от чемпионата мира по футбол-2022.
Фото: EPA
"Я абсолютно убеждена, что это заявление пока никак не соотносится с решением ВАДА от 9 декабря. Потому что, во-первых, ещё не было заседания CAS. И, во-вторых, какие бы не были прогнозы, процедура уведомления совсем иная. РФС должна уведомить международная федерация, в данном случае ФИФА. .

К тому же ВАДА никогда об этом напрямую не уведомит национальную федерацию. И сегодня об этом преждевременно говорить, это явно не правдивая информация. Чем это может быть вызвано? Может быть, кто-то захотел попиариться или это какой-то заказ. Сложно сказать, но это не отражает действительности", — цитирует Пахноцкую "Р-Спорт".

Вчера арабский телеканал beIN Sports сообщил, ссылаясь на источник в ВАДА, о возможном отстранении сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В РФС и РУСАДА сообщили что не получали сообщений от ВАДА касательно сборной России на предстоящем мундиале.

ФИФА также сообщила, что информация по отстранению сборной России от чемпионата мира-2022 в Катаре не соответствует действительности.


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Теги: РУСАДА сборная России Чемпионат Мира
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