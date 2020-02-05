В РУСАДА считают, что новость об отстранении России от мундиаля может быть чьим-то заказом

Маргарита Пахноцкая, заместитель гендиректора РУСАДА, прокомментировала информацию о возможном отстранении России от чемпионата мира по футбол-2022.

Фото: EPA