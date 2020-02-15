Болельщики эквадорской "Барселоны" погибли в ДТП

Восемь человек погибло в ДТП с участием автобуса болельщиков эквадорской "Барселоны".

Фото: El Universo

Утром 15-го февраля автобус с болельщиками "Барселоны" упал с большой высоты, перевернувшись несколько раз.



Число жертв составило восемь человек. Тела погибших опознаны.



По информации El Universo, количество пострадавших составило 30 человек. Люди доставлены в Эквадор, им оказывается медицинская помощь.



Фанаты "Барселоны" направлялись домой после выездного матча в Кубке Либертадорес с перуанским "Спортингом Кристал".