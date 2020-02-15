Утром 15-го февраля автобус с болельщиками "Барселоны" упал с большой высоты, перевернувшись несколько раз.
Число жертв составило восемь человек. Тела погибших опознаны.
По информации El Universo, количество пострадавших составило 30 человек. Люди доставлены в Эквадор, им оказывается медицинская помощь.
Фанаты "Барселоны" направлялись домой после выездного матча в Кубке Либертадорес с перуанским "Спортингом Кристал".
Болельщики эквадорской "Барселоны" погибли в ДТП
Восемь человек погибло в ДТП с участием автобуса болельщиков эквадорской "Барселоны".
Фото: El Universo
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