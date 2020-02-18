Первый открытый футболист-гей посмертно войдет в Зал славы

Бывший футболист "Манчестер Сити", "Норвича", "Саутгемптона" и ряда других английских клубов Джастин Фашану станет первым футболистом-геем, которого внесут в Зал славы Национального музея футбола. Об этом сообщает Sky Sports.

Фашану будет посмертно награжден за вклад в развитие спорта. Награду получат его родственники.



Футболист покончил с собой 22 года назад, когда ему было 37 лет. По данным СМИ, это произошло на почве моббинга со стороны тренера и команды, а также из-за давления желтой прессы.



Ранее он был включен в Зал славы "Норвича".



В 1990 году Фашану признался в том, что он является геем, став первым в мире профессиональным футболистом, решившимся на такой поступок.