Марадона во время матча получил от помощника неизвестное вещество

Dice Maradona que ya no se droga m?s.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
??????? pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
59-летний специалист получил от своего помощника некое вещество, после чего его окружил тренерский штаб, чтобы скрыть происходящее от объективов камер.
Марадона в бытность игроком неоднократно имел проблемы с употреблением наркотических веществ, которые продолжились и после окончания карьеры.
Диего Марадона возглавляет "Химнасию и Эсгриму" с 2019-го года. В ноябре президент команды объявил об отставке тренера, но уже через три дня Марадона снова вернулся на своей пост.
"Химнасия и Эсгрима" занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.