Марадона во время матча получил от помощника неизвестное вещество

Главный тренер клуба "Химнасия и Эсгрима" Диего Марадона был запечатлен, принимающим от своего помощника неизвестное вещество, в матче чемпионата Аргентины.

Dice Maradona que ya no se droga m?s.

??????? pic.twitter.com/2xHnU2FMpz — Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020

59-летний специалист получил от своего помощника некое вещество, после чего его окружил тренерский штаб, чтобы скрыть происходящее от объективов камер.Марадона в бытность игроком неоднократно имел проблемы с употреблением наркотических веществ, которые продолжились и после окончания карьеры.Диего Марадона возглавляет "Химнасию и Эсгриму" с 2019-го года. В ноябре президент команды объявил об отставке тренера, но уже через три дня Марадона снова вернулся на своей пост."Химнасия и Эсгрима" занимает 22-е место в чемпионате Аргентины.