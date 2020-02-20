"Я люблю эту женщину, и люди должны это уважать". Футболистка сборной США - о свадьбе с партнершей

Футболистка сборной США Эшлин Харрис рассказала, что жалеет о том, что так долго не признавалась публично в своей ориентации.

Фото AFP

Напомним, Али Кригер и Эшлин Харрис поженились в декабре 2019 года. Они вместе выступают за клуб "Орландо Прайд". Церемония бракосочетания спортсменок состоялась в Майами. Футболистки начали встречаться в 2010 году, познакомившись в расположении национальной команды.



Кригер провела более 100 матчей за национальную команду. На счету Харрис 23 игры за сборную США.



"Жалею о том, что так долго все держала в тайне. Меня раздирало изнутри. Злюсь на себя, что так долго этого ждала. Сейчас мне не нужно что-то кому-то объяснять или доказывать. Я люблю эту женщину, и люди должны это уважать", - цитирует Харрис The Telegraph.