Федеральный судья Аргентины начал расследование возможного шпионажа за Месси

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль будет расследовать возможную слежку за нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси.



По данным Marca, слежка была по приказу бывшего президента Аргентины Маурисио Макри. Для начала судья намерен выяснить, законна ли была эта слежка или нет.



Под надзор попали 60 человек, включая Месси и ряда бизнесменов и депутатов страны.