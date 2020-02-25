Нападающего сборной Украины дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил



Как сообщает пресс-служба киевского " Динамо ", форвард Артем Беседин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.

Фото: dynamomania.com

Срок дисквалификации отсчитывается с 19 декабря прошлого года.



У футболиста взяли тест на допинг после матча Лиги Европы с "Мальме", который он провалил. Встреча, напомним, состоялась в ноябре 2019 года.



В активе 23-летнего футболиста 12 матчей и два гола за сборную Украины.