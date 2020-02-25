Срок дисквалификации отсчитывается с 19 декабря прошлого года.
У футболиста взяли тест на допинг после матча Лиги Европы с "Мальме", который он провалил. Встреча, напомним, состоялась в ноябре 2019 года.
В активе 23-летнего футболиста 12 матчей и два гола за сборную Украины.
Нападающего сборной Украины дисквалифицировали на один год за нарушение антидопинговых правил
Как сообщает пресс-служба киевского "Динамо", форвард Артем Беседин дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил.
Фото: dynamomania.com
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