Инфантино: Катар готов сделать то, чего не делала раньше ни одна страна-хозяйка ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что чемпионат мира-2022 в Катаре должен пройти на высоком уровне.



"До чемпионата мира-2020 осталось 1000 дней. Катар готов сделать то, что еще никогда не делала ни одна хозяйка чемпионата мира. Они хотят поразить весь мир, и сейчас они находятся на верном мути.



ЧМ-2022 откроет всему миру двери в этот регион. Он откроет новые перспективы", - цитирует Инфантино As.



Напомним, чемпионат мира в 2022 году впервые в истории пройдет в декабре.