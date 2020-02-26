"Это всемирная проблема. Если, конечно, это не раздули. Знаю, что это все пошло из Китая, и что еще нет вакцины от этого вируса. Говорят, что, может, кто-то специально это использовал, как оружие. А как лечить его? Дедовским методом. На базе "Динамо" нам дают лук, чеснок. Также свежие овощи: помидоры и огурцы", - сказал футболист.
По данным на сегодняшний день, всего в мире заболели вирусом 81 184 человека. Большинство больных выявлено в Китае. Число погибших достигло 2769 человек.
Ранее в Италии перенесли часть матчей. Также без зрителей пройдет и завтрашняя игра Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем". Существует вероятность, что матчи Евро-2020 летом также могут быть перенесены.
"Лук, чеснок". Украинский футболист рассказал, как лечить коронавирус
Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Попов в интервью на YouTube-канале "Отдушивдушу" рассказал, как нужно лечить коронавирус.
football.ua
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