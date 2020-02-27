Владелец американского клуба "Интер Майами" Дэвид Бэкхэм заявил, что пригласит в команду Криштиану Роналду и Лионеля Месси, если будет такая возможность.
"Мы довольны составом, который у нас есть. Если будет возможность пригласить звездных футболистов, таких как Роналду и Месси, мы это сделаем. Любой клуб хотел бы видеть их у себя. Нам очень повезло, что у нас есть группа владельцев, которая имеет такое видение и хочет добиться успеха. Мы хотим лучших игроков", - цитирует Бэкхема Reuters.
"Интер Майами" в предстоящем сезоне дебютирует в MLS. Сезон в США стартует в марте 2020 года.
Бэкхем высказался о возможном приглашении в свой клуб Месси и Роналду
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