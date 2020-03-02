"Из-за моей жены у меня сейчас большие проблемы. Жена потратила все мои заработанные за карьеру деньги, которые я откладывал. У нас четверо детей, я хотел купить дом, но супруга сказала, что все потратила. Потратила миллион евро, деньги, которые я откладывал всю футбольную карьеру. У меня был шок, я сказал жене: "Верни деньги и больше мы с тобой никогда не увидимся". Я хотел обеспечить будущее детям", - сказал Бангура.
35-летний Бангура выступал за "Динамо" с 2007 по 2009 год. За это время он провел за киевский клуб 46 матчей и забил 28 голов.
Также он выступал за "Ренн", "Нант" и другие клубы.
Бывший футболист киевского "Динамо" из-за жены лишился своего состояния
Экс-форвард киевского "Динамо" Исмаэль Бангура в эфире программы "Профутбол" рассказал, как из-за жены лишился всех своих денег.
Фото: "Динамо Киев"
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