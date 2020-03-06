Со следующего сезона в еврокубках линии офсайда станут шире

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что со следующего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы линия при определении офсайда станет шире.

Фото: Sky Sports

"Офсайд в один сантиметр - это не офсайд. Но смысл нового правила будет не в этом. Должна произойти очевидная ошибка, чтобы можно было использовать VAR. Один сантиметр может испортить команде весь сезон", - приводит слова Чеферина Sky Sports.



Окончательное решение по изменению офсайдной линии будет принято в конце марта в Венгрии.