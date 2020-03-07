"Он не понимал, что у него фальшивый паспорт. Он глуп". Адвокат Роналдиньо - об аресте футболиста

Адвокат бразильского футболиста Роналдиньо Адольфо Марин прокомментировал арест своего клиента.

The Sun

"Судья не понял, что Роналдиньо не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что у него фальшивый паспорт. Он глуп", - цитирует Марина AS.



Напомним, Роналдиньо с братом арестовали в аэропорту Асунсьона из-за поддельных документов. Сегодня стало известно о том, что они 6 месяцев проведут под заключением.