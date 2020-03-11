В интервью by.tribuna.com Глеб отметил, что ему исполнится уже 39 лет и хочет больше времени уделять семье. Футболист заявил, что останется в футболе.
За свою карьеру Глеб выступал за БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Вольфсбург" и "Крылья Советов". Его последним клубом была "Ислочь".
На счету Глеба 80 матчей за сборную Белоруссии и шесть голов.
Глеб официально завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб официально объявил о завершении карьеры.
Фото: © Christian Liewig
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