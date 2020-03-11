Глеб официально завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб официально объявил о завершении карьеры.
Фото: © Christian Liewig
В интервью by.tribuna.com Глеб отметил, что ему исполнится уже 39 лет и хочет больше времени уделять семье. Футболист заявил, что останется в футболе.

За свою карьеру Глеб выступал за БАТЭ, "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону", "Вольфсбург" и "Крылья Советов". Его последним клубом была "Ислочь".

На счету Глеба 80 матчей за сборную Белоруссии и шесть голов.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"ПСЖ" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 1
Фанаты "Атлетико" во время матча с "Ливерпулем" вывесили флаг "Эвертона"
Столыпин: два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи
Двигатель самолета с болельщиками "МЮ" загорелся по пути на матч с ЛАСКом
Сульшер рассказал о сроках возвращения Погба
Глеб официально завершил карьеру
"Сочи" после игры с "Оренбургом" опубликовал победное видео из раздевалки 2
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Кельн"
Журналисты отыгрались на Заболотном за выходку в микст зоне (видео)
Кокорин: я на пике форме? Да не, какой пик формы?
"ПСЖ" - "Боруссия": Кавани, Неймар и Паредес сыграют с первых минут
"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы
Нобоа: почему разгромили "Оренбург"? У нас есть Кокорин 2
Деспотович: как мы можем сдавать матч "Сочи", если нам нужны очки? 2
Кокорин: скоро игра против Мамаева? Мало кто знает, у него повреждение 1
Заика: "Сочи" будет настраиваться на победу в матче с "Краснодаром" 3
Кокорин: "Зенит" не забивает три матча? "Зенит" идет на первом месте
Федотов : чувства к "Оренбургу" не остыли и они меня разрывают 1
Емельянов - об игре с "Сочи": безвольное поражение 1
Тедеско - о лимите: надо говорить о качестве, а не о национальности
Это сочно! Это мощно! Федотов отбил "пятюню" своей бывшей команде
Судья Федотов: пенальти в ворота "Оренбурга" - цирк. Игрок погладил маечку Заболотного 4
Егоров: то, как играл "Оренбург" - это не футбол 2
"Сочи" разгромил "Оренбург" и покинул зону вылета. Кокорин оформил дубль 44
РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
"Подержите мой чай". Евсеев забил прямым ударом с углового на тренировке "Уфы" (видео) 5
Тедеско: пару раз ездил в метро. Станции - как музеи 2
Стало понятно, сколько человек пустят на матчи в Москве. А в Екатеринбурге отрезали - никаких зрителей! 5
Финал Кубка Испании перенесён из-за коронавируса
Официально: на матчи РПЛ в Москве будет допущено до 5000 человек 18
Все новости