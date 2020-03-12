Российский миллиардер Саввиди может приобрести бразильский клуб

Российский миллиардер Иван Саввиди, который владеет ПАОКом, может купить бразильский клуб "Форталеза", сообщает Esportes.



novosti.gr

Саввиди уже провел встречу с президентом "Форталезы" Марсело Пазом. На данный момент предприниматель изучает бразильское законодательство, чтобы понять, какую выгоду сможет получить от владения этим клубом.



Состояние Саввиди оценивается в 1,5 млрд долларов.