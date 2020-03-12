Саввиди уже провел встречу с президентом "Форталезы" Марсело Пазом. На данный момент предприниматель изучает бразильское законодательство, чтобы понять, какую выгоду сможет получить от владения этим клубом.
Состояние Саввиди оценивается в 1,5 млрд долларов.
Российский миллиардер Саввиди может приобрести бразильский клуб
Российский миллиардер Иван Саввиди, который владеет ПАОКом, может купить бразильский клуб "Форталеза", сообщает Esportes.
novosti.gr
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