Местная Лига чемпионов, отборочный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ, Карибский кубок, а также Олимпийский отборочный турнир приостановлены на месяц.
Напомним, что в Европе УЕФА также приостановил проведение еврокубков.
Также были приостановлены все топ-5 европейских лиг.
Международные матчи в Северной и Центральной Америке приостановлены
Футбольная конфедерация КОНКАКАФ отреагировала на пандемию коронавируса и приостановила все международные турниры под своей эгидой.
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