Международные матчи в Северной и Центральной Америке приостановлены

Футбольная конфедерация КОНКАКАФ отреагировала на пандемию коронавируса и приостановила все международные турниры под своей эгидой.

Местная Лига чемпионов, отборочный раунд Золотого кубка КОНКАКАФ, Карибский кубок, а также Олимпийский отборочный турнир приостановлены на месяц.



Напомним, что в Европе УЕФА также приостановил проведение еврокубков.



Также были приостановлены все топ-5 европейских лиг.