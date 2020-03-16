16-летний игрок "Фенербахче" интересует "Реал", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед"

16-тилетний полузащитник турецкого "Фенербахче" привлек свое внимание сразу нескольких топ-клубов.

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16-тилетний полузащитник "Фенербахче" Эмер Беяз может оказаться в одном из топ-клубов Европы. Как сообщает Goal.com, турком заинтересовались "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".



Действующий контракт Беяза с клубом рассчитан до лета 2021 года.



В этом сезоне Беяз сыграл 14 матчей за молодежную команду "Фенербахче", где забил 2 гола. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 100 тысяч евро.