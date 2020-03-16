Подобное решение полностью зависит от федераций каждой страны.
Ранее газета AS сообщила, что не исключен вариант, при котором УЕФА может признать чемпионами лиг нынешних лидеров.
Напомним, из-за распространения китайского коронавируса были приостановлены все ведущие чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы-2020.
С завтрашнего дня, возможно, будет приостановлена российская Премьер-лига.
УЕФА не имеет полномочий решать, кому досрочно присудить титул чемпиона
Как сообщает A Bola со ссылкой на источник в УЕФА, организация не имеет права определять чемпиона стран.
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