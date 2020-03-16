УЕФА не имеет полномочий решать, кому досрочно присудить титул чемпиона

Как сообщает A Bola со ссылкой на источник в УЕФА, организация не имеет права определять чемпиона стран.

Подобное решение полностью зависит от федераций каждой страны.



Ранее газета AS сообщила, что не исключен вариант, при котором УЕФА может признать чемпионами лиг нынешних лидеров.



Напомним, из-за распространения китайского коронавируса были приостановлены все ведущие чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Под вопросом находится проведение чемпионата Европы-2020.



С завтрашнего дня, возможно, будет приостановлена российская Премьер-лига.