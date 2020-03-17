По информации Marca, УЕФА совместно с национальными федерациями футбола приняла решение о проведении финалов международных турниров на последней неделе июня.
Из-за переноса Чемпионата Европы у клубного футбола появляется свободный месяц, в который возможно проведение финалов.
Напомним, сегодня в УЕФА приняли решение о переносе Чемпионата Европы 2020 на следующий год. Данная мера необходима для борьбы с пандемией коронавируса.
Источник: финал Лиги Чемпионов может пройти 27 июня
Появилась первая информация о возможных датах проведения финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
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