Клубный чемпионат мира будет перенесен

В ФИФА объявили о переносе клубного чемпионата мира по футболу.



Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае. Данное решение было принято в связи с переносом Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год из-за коронавируса.



Добавим, что клубный чемпионат мира планировали провести в новом формате. В турнире будут принимать 24 команды, а сам чемпионат будет проходить раз в четыре года.



Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае в городе Ухань. Недавно ВОЗ признала коронавирус пандемией.