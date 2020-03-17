Клубный чемпионат мира будет перенесен

В ФИФА объявили о переносе клубного чемпионата мира по футболу.

Турнир должен был пройти с 17 июня по 4 июля в Китае. Данное решение было принято в связи с переносом Чемпионата Европы и Кубка Америки на 2021 год из-за коронавируса.

Добавим, что клубный чемпионат мира планировали провести в новом формате. В турнире будут принимать 24 команды, а сам чемпионат будет проходить раз в четыре года.

Напомним, вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае в городе Ухань. Недавно ВОЗ признала коронавирус пандемией.


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Теги: Коронавирус ФИФА
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