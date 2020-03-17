Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья полузащитников Дениса Черышева, Александра Головина и нападающего Фёдора Смолова, которые выступают за рубежом.
"Сегодня утром, 17 марта, созванивался со всеми нашими ребятами, которые играют за рубежом. Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции. Что касается и остальных сборников, которые выступают в Российской Премьер-Лиге, то у всех, слава богу, всё хорошо. Ребята тренируются в своих клубах», — рассказал Безуглов для "Чемпионата"
Напомним, что Денис Черышев и Фёдор Смолов выступают за испанские клубы, а Александр Головин в чемпионате Франции.
Напомним, что многие европейские чемпионаты приостановлены из-за вспышки коронавируса.
Раннее стало известно, что Денис Черышев нарушил условия карантина в Испании ради пробежки
Безуглов о Смолове, Черышеве и Головине: все трое здоровы, самочувствие хорошее
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