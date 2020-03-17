"Трабзонспор" расторг контракт с Микелом. Ранее нигериец отказался выходить на поле из-за коронавируса

Пресс-служба "Трабзонспора" сообщила о расторжении контракта с полузащитником Джоном Оби Микелом.

ikibonus.com

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



Напомним, в воскресенье, 15 марта 32-летний нигериец отказался выходить на поле в матче с "Истанбулом". По его словам, чемпионат Турции нужно остановить вслед за другими европейскими лигами из-за распространения коронавируса.



Чемпионат Турции будет продолжаться, но без болельщиков.