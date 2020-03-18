"Казахские клубы отказываются выплачивать деньги футболистам из-за коронавируса. Менеджеры сразу нескольких клубов направили своим игрокам бумаги о том, что в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения контракты игроков будут приостановлены.
Пока речь идет об одном месяце, но в случае распространения пандемии срок приостановления договоров будет увеличен. Такие "письма счастья" в том числе получили и российские игроки.
К слову, учитывая, что в контрактах большинства клубов РПЛ и ФНЛ есть положения о форс-мажоре, подобную ситуацию можно ожидать и у нас", — сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Казахстанские клубы отказываются платить футболистам зарплату из-за перерыва, связанного с коронавирусом
Клубы казахстанской Премьер-лиги не будут платить зарплату игрокам во время паузы из-за распространения коронавируса.
Фото: телеграм-канал "Мутко против"
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