Казахстанские клубы отказываются платить футболистам зарплату из-за перерыва, связанного с коронавирусом

Клубы казахстанской Премьер-лиги не будут платить зарплату игрокам во время паузы из-за распространения коронавируса.

Фото: телеграм-канал "Мутко против"