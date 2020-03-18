Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес была подвержена критике со стороны пользователей в соцсетях после того, как ее заметили в магазине одежды на острове Мадейра в городе Фуншал.
Во вторник на родном острове Роналду Мадейра изолировали жильцов одного из отелей после нахождения коронавируса у туристки из Голландии. Этот случай заболевания стал первым, выявленный на территории острова. Власти Португалии призывают всех жителей оставаться в своих домах и выходить в общественные места только для покупки основных товаров для жизнедеятельности.
Этот призыв публично поддержали и Криштиану со своей невестой, но 18 марта девушку заметили выходящей из магазина в окружении телохранителей. Джорджину обвинили в посредственном отношении к себе и здоровью Роналду.
Португальский футболист пребывает на карантине в доме своей семьи и находится в зоне повышенного риска, так как Covid-19 был установлен у его одноклубников из "Ювентуса" - Даниеле Ругани и Блеза Матюиди.
Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 на 18 марта в Португалии достигло 642.
Невесту Роналду раскритиковали в соцсетях за ее шопинг в Португалии во время действия карантина
Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес была подвержена критике со стороны пользователей в соцсетях после того, как ее заметили в магазине одежды на острове Мадейра в городе Фуншал.
thescottishsun.co.uk
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