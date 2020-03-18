В Шотландии клуб на 50% урежет зарплату сотрудникам из-за паузы в чемпионате

Шотландский клуб "Хартс" уведомил персонал клуба о том, что со следующего месяца их зарплата будет сокращена на 50% из-за паузы в чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба "Хартса".



talkhearts.co.uk

Напомним, чемпионат Шотландии, как и другие европейские лиги был приостановлен из-за распространения коронавируса.



Владелец "Хартса" заявил, что из-за отмены матчей клуб потеряет 1 миллион евро.