В Шотландии клуб на 50% урежет зарплату сотрудникам из-за паузы в чемпионате

Шотландский клуб "Хартс" уведомил персонал клуба о том, что со следующего месяца их зарплата будет сокращена на 50% из-за паузы в чемпионате страны. Об этом сообщает пресс-служба "Хартса".
talkhearts.co.uk
Напомним, чемпионат Шотландии, как и другие европейские лиги был приостановлен из-за распространения коронавируса.

Владелец "Хартса" заявил, что из-за отмены матчей клуб потеряет 1 миллион евро.


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