Болельщик "Ислочи" поддержал команду, играя на трибунах на баяне. Хозяева победили

Один из болельщиков белорусской "Ислочи" принёс на матч чемпионата страны баян и сыграл большую роль в формировании интершума игры против "Немана" (1:0).

Кадр из трансляции "Матч Футбол 1" (ООО "Национальный спортивный канал")

Игру на баяне было хорошо слышно как на трибуне, так и в телетрансляции, которые теперь осуществляет в России субхолдинг "Матч".



Любимая команда баяниста победила со счётом 1:0, вырвав три очка на 88-й минуте благодаря голу гвинейского нападающего Момо Янсане.



Чемпионат Белоруссии остаётся единственным в Европе, в котором проходят игры, несмотря на пандемию коронавируса.