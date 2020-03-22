В матче чемпионата Белоруссии судья назначил пять пенальти

В матче 1-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Слуцк" - "Славия" арбитр назначил пять 11-метровых ударов.



"Слуцк" одержал победу со счётом 3:1. При этом встреча запомнилась многочисленным вмешательством арбитра Сергея Чистова. Четыре пенальти он назначил в ворота гостей.



Примечательно, что "Слуцк" не реализовал два пенальти. Сперва Сослан Такулов промахнулся с точки, а затем Артём Сердюк не смог переиграть голкипера гостей. Впрочем, сам Сердюк был первым на добивании и сумел поразить ворота.



"Матч ТВ" ранее приобрёл права на показ матчей чемпионата Белоруссии. Эта страна остаётся единственной в Европе, где проводятся футбольные матчи.