"Как мне Каррера? Ещё толком не общались, у нас была одна игра (0:0), перед которой просто поздоровались, а после неё пожали друг другу руки.
АЕК стал намного лучше. Заработал много очков и приблизился к лидерам. Даже в нашем матче прервал победную серию моей команды! Что я могу сказать об игре Карреры? В первую очередь, это отличная организация. Изменился стиль. Раньше АЕК был типичной греческой командой с кучей проблем в обороне, а сейчас очень много внимания уделяется дисциплине. Каждый игрок на своём месте", - цитирует Мартинша "Спорт-Экспресс".
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Главный тренер "Олимпиакоса" - об АЕКе Карреры: сейчас очень много внимания уделяется дисциплине, каждый игрок на своём месте
Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш поделился мнением о работе бывшего наставника московского "Спартака" Массимо Карреры, который возглавляет АЕК.
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