Главный тренер "Олимпиакоса" - об АЕКе Карреры: сейчас очень много внимания уделяется дисциплине, каждый игрок на своём месте

"Как мне Каррера? Ещё толком не общались, у нас была одна игра (0:0), перед которой просто поздоровались, а после неё пожали друг другу руки.АЕК стал намного лучше. Заработал много очков и приблизился к лидерам. Даже в нашем матче прервал победную серию моей команды! Что я могу сказать об игре Карреры? В первую очередь, это отличная организация. Изменился стиль. Раньше АЕК был типичной греческой командой с кучей проблем в обороне, а сейчас очень много внимания уделяется дисциплине. Каждый игрок на своём месте", - цитирует Мартинша "Спорт-Экспресс".