Австралия - одна из немногих стран, где продолжается местный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.
"Здоровье и благополучие игроков — по-прежнему в приоритете. Не станем бояться принимать важные решения для обеспечения их безопасности", — сказал президент FFA Джеймс Джонсон.
Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" приобрёл права на трансляции матчей чемпионата Австралии. Также канал начал показывать матчи чемпионата Белоруссии.
Федерация футбола Австралии рассмотрит возможную остановку чемпионата 23 марта
Пресс-служба Федерации футбола Австралии (FFA) сообщила, что завтра, 23 марта, будет рассматриваться вопрос приостановки A-лиги.
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