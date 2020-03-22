Федерация футбола Австралии рассмотрит возможную остановку чемпионата 23 марта

Пресс-служба Федерации футбола Австралии (FFA) сообщила, что завтра, 23 марта, будет рассматриваться вопрос приостановки A-лиги.



Австралия - одна из немногих стран, где продолжается местный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.



"Здоровье и благополучие игроков — по-прежнему в приоритете. Не станем бояться принимать важные решения для обеспечения их безопасности", — сказал президент FFA Джеймс Джонсон.



Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" приобрёл права на трансляции матчей чемпионата Австралии. Также канал начал показывать матчи чемпионата Белоруссии.