Об этом в интервью Al Jazeera рассказал президент "Фламенго" Родольфо Ландим.
В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней, - заявил Ландим.
В Бразилии на данный момент зафиксировано около 2500 случаев заражения коронавирусом.
Стадион "Маракана" принимал финал чемпионата мира 2014 года.
Стадион "Маракана" в Бразилии превратили в полевой госпиталь
Стадион "Маракана" в Бразилии превратился в полевой госпиталь
Источник: getty images
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