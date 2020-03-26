Стадион "Маракана" в Бразилии превратили в полевой госпиталь

Стадион "Маракана" в Бразилии превратился в полевой госпиталь



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Об этом в интервью Al Jazeera рассказал президент "Фламенго" Родольфо Ландим.



В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней, - заявил Ландим.



В Бразилии на данный момент зафиксировано около 2500 случаев заражения коронавирусом.



Стадион "Маракана" принимал финал чемпионата мира 2014 года.