"Минск" обыграл "Динамо"

"Минск" победил "Динамо" в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии.
Источник: ФК "Минск"
Чемпионат Белоруссии, 2-й тур

"Минск" — "Динамо" — 3:2 (3:0)

Голы: Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45, Шикавка, 77, Бахар, 80.


"Минск": Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев, Хващинский (Арт.Васильев, 85), Шрамченко, Грибовский (Ролович, 55).

"Динамо": Плотников, Риос, Сухоцкий, Чиж (Ким Чжун Ен, 46), Швецов, Горопевшек, Данилу (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 70), Бахар, Шикавка.

Предупреждения: Яроцкий, 26. Горопевшек, 44. Данилу, 51. Залеский, 64. Насибулин, 71. Сазончик, 76. Леонов, 79.

Удаление: Горопевшек, 59.


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Теги: Минск Динамо Минск Чемпионат Белоруссии
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