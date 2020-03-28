"Минск" обыграл "Динамо"

Чемпионат Белоруссии, 2-й тур
"Минск" — "Динамо" — 3:2 (3:0)
Голы: Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45, Шикавка, 77, Бахар, 80.
"Минск" — "Динамо" — 3:2 (3:0)
Голы: Хващинский, 1, Чаговец, 41, Грибовский, 45, Шикавка, 77, Бахар, 80.
"Минск": Леонов, Рыжук (Сазончик, 71), Прищепа, Залеский, Чаговец, Насибулин, Яроцкий, Ал.Васильев, Хващинский (Арт.Васильев, 85), Шрамченко, Грибовский (Ролович, 55).
"Динамо": Плотников, Риос, Сухоцкий, Чиж (Ким Чжун Ен, 46), Швецов, Горопевшек, Данилу (Бручич, 65), Павловски, Климович (Олехнович, 70), Бахар, Шикавка.
Предупреждения: Яроцкий, 26. Горопевшек, 44. Данилу, 51. Залеский, 64. Насибулин, 71. Сазончик, 76. Леонов, 79.
Удаление: Горопевшек, 59.