Российский защитник "Немана" призвал остановить чемпионат Белоруссии

Защитник "Немана" Андрей Васильев поделился мнением о текущей ситуации с проведением чемпионата Белоруссии в условиях пандемии коронавируса.
Россиянин выразил сомнение в целесообразности продолжения турнира.

"Рост интереса к чемпионату Беларуси чувствуется. Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.

Нужно ли продолжать чемпионат? Лично моё мнение такое. Если во всём мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в АБФФ есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Моё мнение, что нам тоже следует задуматься об этом", - цитирует Васильева "Фонтанка".

Чемпионат Белоруссии - единственный турнир в Европе, который не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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Теги: Коронавирус
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