Жена экс-вратаря "Барселоны" рассказала о его борьбе с коронавирусом

Исил, жена бывшего вратаря "Барселоны" и сборной Турции Рюштю Речбер рассказала о борьбе мужа с коронавирусом.

Фото: Getty Images

- Последние 72 часа выдались очень сложными. Надеюсь, что дальше будет легче. Он борется с новым вирусом. Здесь очень важно сразу его диагностировать.



Рюштю был очень слаб, у него был жар и потеря аппетита. Он очень сильно побледнел, его кожа стала серой. Он дышал часто, но ему было тяжело это делать. Кашель все никак не прекращался. Он не мог говорить, - цитирует Исил Fanatik.



46-летний Рюштю выступал за "Барселону" в сезоне 2003/2004, оставшуюся карьеру проведя в турецких клубах. Он является рекордсменом сборной по числу игр (120).