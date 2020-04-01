Напомним, что чемпионат Беларуси по футболу единственный европейский турнир, который не был приостановлен из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
- Мы в шоке, потому что в клуб пришло письмо от ФИФА с просьбой приостановить игры, но это никого не волнует. Ты думаешь о происходящем каждый день. Забываешь об этом только во время тренировок, это единственный плюс.
Продолжать чемпионат — безумие. Когда сезон приостановят, я немедленно расторгну контракт, — приводит слова Соузы Gazet van Antwerpen.
После поражений в двух стартовых турах минское "Динамо" расположилось на 13-й строчке таблицы.
Хавбек минского "Динамо": в клуб пришло письмо от ФИФА с просьбой приостановить игры, но это никого не волнует
Полузащитник минского "Динамо" Данило Соуза заявил, что чемпионат Белоруссии должен быть приостановлен.
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