Хавбек минского "Динамо": в клуб пришло письмо от ФИФА с просьбой приостановить игры, но это никого не волнует

Полузащитник минского "Динамо" Данило Соуза заявил, что чемпионат Белоруссии должен быть приостановлен.
Напомним, что чемпионат Беларуси по футболу единственный европейский турнир, который не был приостановлен из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

- Мы в шоке, потому что в клуб пришло письмо от ФИФА с просьбой приостановить игры, но это никого не волнует. Ты думаешь о происходящем каждый день. Забываешь об этом только во время тренировок, это единственный плюс.

Продолжать чемпионат — безумие. Когда сезон приостановят, я немедленно расторгну контракт, — приводит слова Соузы Gazet van Antwerpen.

После поражений в двух стартовых турах минское "Динамо" расположилось на 13-й строчке таблицы.


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