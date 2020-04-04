"Шахтёр" сыграл вничью с "Неманом" в 3-м туре Высшей лиги Белоруссии

Матч третьего тура чемпионата Белоруссии между солигорским "Шахтёром" и "Неманом" завершился нулевой ничьей.



Чемпионат Белоруссии



3 тур



"Шахтёр" - "Неман" 0:0



"Шахтёр": Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович, Диасамидзе, Лулаку (Бодул, 62), Иванович (Шиндагоридзе, 69), Подстрелов.



"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Кантария, Якимов, Легчилин, Кадимян, Забелин, Рассадкин, Марушич.



Предупреждения: Политевич, 15, Кендыш, 23, Лулаку, 45, Кантария, 64, Якимов, 65.



Напомним, что в настоящее время чемпионат Белоруссии является единственным действующим футбольным турнирном в Европе. Все остальные приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.