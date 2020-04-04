Матч третьего тура чемпионата Белоруссии между солигорским "Шахтёром" и "Неманом" завершился нулевой ничьей.
Чемпионат Белоруссии
3 тур
"Шахтёр" - "Неман" 0:0
"Шахтёр": Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович, Диасамидзе, Лулаку (Бодул, 62), Иванович (Шиндагоридзе, 69), Подстрелов.
"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Кантария, Якимов, Легчилин, Кадимян, Забелин, Рассадкин, Марушич.
Предупреждения: Политевич, 15, Кендыш, 23, Лулаку, 45, Кантария, 64, Якимов, 65.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Белоруссии является единственным действующим футбольным турнирном в Европе. Все остальные приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции.
"Шахтёр" сыграл вничью с "Неманом" в 3-м туре Высшей лиги Белоруссии
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