Напомним, белорусский чемпионат единственный из европейских не был прекращен из-за пандемии коронавируса.
- Знаете, я первые пять минут посмотрел и выключил. Не потому, что это чемпионат Белоруссии, а просто стрельнуло в голове: "Нет, не хочу это смотреть!".
Обидно было за ребят, что они играют. Да еще поле какое-то сельское было, - приводит слова Мостового "СДЗД".
На данный момент в мире более миллиона и 250-ти тысяч подтвержденных заболеваний коронавирусом.
"Я первые пять минут посмотрел и выключил". Мостовой - о чемпионате Белоруссии
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой признался, что надолго его при просмотре белорусского футбола не хватило.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!