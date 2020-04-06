Напомним, что чемпионат Белоруссии остался единственным в Европе не приостановленным в условиях пандемии коронавируса.
- Нужно ли продолжать чемпионат? Мало зрителей на трибунах — и хорошо. Лично я играл бы. А зрители пускай остаются дома, у телеэкранов.
Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить. Больных пока среди футболистов нет, - приводит "Прессбол" слова специалиста.
В Белоруссии на данный момент зафиксировано 562 подтвержденных заражения коронавирусом.
Отметим, что в мире уже более миллиона установленных заболеваний.
Тренер "Витебска": страх хуже болезни. С ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить
Наставник "Витебска" Сергей Ясинский ответил на вопрос, стоит ли приостанавливать чемпионат Белоруссии.
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