Напомним, что недавно в страну на Балканском полуострове прибыли 11 самолетов ВКС России Ил-76МД, на борту которых находились медицинские специалисты, а также груз с гуманитарной помощью.
- Здесь это активно обсуждалось в СМИ. Все в Сербии очень благодарны — и наш президент, и простой народ. Если честно, для нас это было важно, и все ждали, что Россия поможет. Это в очередной раз показало дружбу наших народов, — приводят слова Анджелковича "Известия".
В Сербии известно о 2666 случаях заболевания COVID-19, зафиксировано 65 смертей от этой болезни. Также гуманитарную помощь Белграду оказал Китай.
В России зарегистрировано 10131 случаев, 698 человек выздоровело, умерло 76.
Первое упоминание о коронавирусе неизвестного типа случилось в декабре 2019. Вспышка произошла в китайском городе Ухань.
Анджелкович - о гуманитарной помощи Сербии: все очень благодарны России — и наш президент, и простой народ
Экс-защитник "Краснодара" Душан Анджелкович выразил благодарность России за гуманитарную помощь Сербии.
Фото: СЭ
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