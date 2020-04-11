Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о чемпионате Белоруссии, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
"Я в Белоруссии, сегодня играли в футбол, Англия и вся Европа смотрит белорусский футбол. Зрителей практически нет, а игроки на поле. А массовых мероприятий здесь нет. Они играют в футбол практически при пустых трибунах, вот о чем идет речь. Речь не идет о зрителях, люди могут посмотреть дома", - цитирует Тихонова "РИА Новости".
Напомним, из-за распространения коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
На сегодняшний день известно о более 1,7 млн случаев заражения. Погибло более 100 тысяч, 394 тысячи выздоровевших человек.
Александр Тихонов: Англия и вся Европа смотрит белорусский футбол
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