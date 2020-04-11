Как сообщает Tribuna, первые четыре матча 4-го тура чемпионата Белоруссии посетили в совокупности 1215 человек.
Сегодняшняя игра между "Городеей" и минским "Динамо" стала самой посещаемой на данный момент: на матче присутствовали 530 человек.
Напомним, белорусская лига является единственной лигой в Европе, которая не была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
На сегодняшний день в Белоруссии зарегистрировано 2226 случаев заражения.
Первые четыре матча 4-го тура чемпионата Белоруссии посетили 1215 человек
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